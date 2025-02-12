Беспрозванных показал школу № 12 в Калининграде после капремонта (фото)

Фото: Telegram-канал губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных

В школе № 12 в Калининграде завершили капитальный ремонт. Об этом рассказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём Telegram-канале.

«Учитывали особенности исторического здания, заменили всё — от инженерных сетей, стен и полов до спортзала. За школой сделали дополнительный вход и площадку. Запланировали отремонтировать и фасад, но уже вторым этапом. Завершаем приёмку помещений и довозим мебель. И уже 1 июня ребята пойдут в лагерь, а в сентябре — на учёбу. Главное, чтобы детям нравилось», — написал глава региона.

Он также напомнил о планах капитально отремонтировать в 2025 году школы № 4 Калининграда и № 4 Балтийска, лицей № 7 Черняховска и школу посёлка Васильково.

Корпус образовательного учреждения на ул. Багратиона закрыли на ремонт 1 сентября 2024 года. Учащихся (20 классов) на время работ перевели в школу № 17.