Центры занятости в регионе комплексно модернизируют за 250 млн рублей

Калининградская область в числе 12 регионов прошла конкурсный отбор на проведение комплексной модернизации региональной сети службы занятости в 2024 году. На эти цели выделена субсидия из федерального бюджета в размере около 250 млн рублей, сообщила пресс-служба областного центра занятости.



Первым планируют модернизировать ЦЗН в Светлогорске. До конца года предстоит обновить все 18 территориальных подразделений. В них планируют оборудовать зоны цифровых сервисов для клиентов, а также для встреч с работодателями и соискателями, пространства для групповых занятий с психологом. Помещения обещают сделать более доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Услуги планируют предоставлять по принципу «одного окна». «Помимо поиска работы кадровые и карьерные консультанты адресно и компетентно окажут содействие в выборе профессии, проведут профориентацию, помогут с обучением, решат вопросы организации качественного подбора персонала, начиная с формирования заявки на поиск кандидатов на должность и заканчивая выдачей направления на работу», — рассказала директор Центра занятости Калининградской области Татьяна Фишер.

Для каждой категории клиентов службы занятости «Работа России» планируют разработать и внедрить новые онлайн-сервисы, чтобы оптимизировать процессы решения вопросов трудовой занятости.

По данным исследования РИА «Рейтинг», жители Калининградской области тратят на поиски работы в среднем 4,8 месяца.