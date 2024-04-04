Инвестор — о посещаемости замка Рагнит: «Ежегодный прирост — три тысячи»

Инвестор — о посещаемости замка Рагнит: «Ежегодный прирост — три тысячи»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Туризм

Посещаемость замка Рагнит в Немане растет ежегодно примерно на три тысячи человек. Об этом «Новому Калининграду» сообщил инвестор исторического объекта, предприниматель Иван Артюх.

«Самые первые туристы к нам поехали в 2016 году, и мы их вообще не фиксировали, — рассказал он. — Однозначно можно сказать, что турпоток растет, и замок срабатывает как точка притяжения. Его масса в себя втягивает все мелкие местные проекты. Мы работаем с соседями по принципу „1+1=3“».

Статистику посещаемости ведет управляющий Артюха Евгений Гульник. По его словам, точные цифры есть лишь с 2021 года. «В 2021 году у нас замок посетили 7500 человек, в 2022-м — 10 тысяч с копейками, а в 2023-м — почти 13 тысяч. Каждый год прирост почти в три тысячи», — говорит он. 

Официальное восстановление замка Рагнит в Немане началось в июне 2023 года. Весной 2023 года проект приспособления замка Рагнит в Немане прошёл все согласования и экспертизы. Кроме восстановления кирпичной кладки планируется воссоздать арочные своды, установить окна и двери. В замке намерены обустроить выставочные залы, музей, ресторан, сувенирные лавки, в том числе «Кузнечную мастерскую», конференц-зал, площадку для установки мультимедийного экрана, открытые галереи с панорамным обзором.

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