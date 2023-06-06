В Немане приступили к восстановлению замка Рагнит (фото)

В Немане инвестор приступил к восстановлению замка Рагнит. Публикация об этом появилась в сообществе замка. Судя по фотографиям, на объекте появились строительные леса, и рабочие занимаются укреплением кладки.



Инвестор восстановления, предприниматель Иван Артюх, пояснил «Новому Калининграду», что подрядчик намерен работать на объекте около двух лет.

«Консервацией мы занимались до этого, а теперь у нас начались непосредственно работы по восстановлению, — пояснил Артюх. — Подрядчик восстанавливает и укрепляет кирпичную кладку стен с внешней и внутренней стороны, проходит бетонирование».

Артюх добавил, что в регионе есть проблема со специалистами, готовыми работать со старинной кладкой.

«Если раньше мы могли привлекать опытных европейских специалистов, то теперь с этим есть очевидные проблемы. Конечно, они продолжают приезжать, но намного реже. Хорошо, что эксперты есть в Санкт-Петербурге», — добавил инвестор.

По словам Артюха, на объекте сейчас работает около 60 человек, и объект планируется сдать в 2025 году.