В Немане приступили к восстановлению замка Рагнит (фото)

В Немане приступили к восстановлению замка Рагнит (фото)
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

В Немане инвестор приступил к восстановлению замка Рагнит. Публикация об этом появилась в сообществе замка. Судя по фотографиям, на объекте появились строительные леса, и рабочие занимаются укреплением кладки.

Инвестор восстановления, предприниматель Иван Артюх, пояснил «Новому Калининграду», что подрядчик намерен работать на объекте около двух лет.

«Консервацией мы занимались до этого, а теперь у нас начались непосредственно работы по восстановлению, — пояснил Артюх. — Подрядчик восстанавливает и укрепляет кирпичную кладку стен с внешней и внутренней стороны, проходит бетонирование».

Артюх добавил, что в регионе есть проблема со специалистами, готовыми работать со старинной кладкой.

«Если раньше мы могли привлекать опытных европейских специалистов, то теперь с этим есть очевидные проблемы. Конечно, они продолжают приезжать, но намного реже. Хорошо, что эксперты есть в Санкт-Петербурге», — добавил инвестор.

По словам Артюха, на объекте сейчас работает около 60 человек, и объект планируется сдать в 2025 году.

Напомним, что весной 2023 года проект приспособления замка Рагнит в Немане прошёл все согласования экспертизы. Кроме восстановления кирпичной кладки планируется воссоздать арочные своды, установить окна и двери. В замке намерены обустроить выставочные залы, сувенирные лавки, в том числе «Кузнечную мастерскую», конференц-зал, площадку для установки мультимедийного экрана, открытые галереи с панорамным обзором.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter