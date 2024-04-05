Спрос на путевки в калининградские санатории вырос на 29%

Калининградская область заняла второе место в рейтинге российских регионов с наибольшим уровнем спроса на путевки в санатории. За первый квартал 2024 года спрос на оздоровительные учреждения в регионе вырос на 29%, сообщает портал Санатории-России.РФ.

Лидером списка стал Крым с ростом в 32%. На третьем месте — Тверская область (+23%), на четвертом — Алтайский край (+19%). Санатории Приморского края показали прирост спроса на 16% и оказались на пятом месте.

Также в топ-10 вошли здравницы Москвы и Кавказских минеральных вод, Ставропольского края, Кировской области, Краснодарского края и Тульской области.

В прошлом году регион обновил рекорд по количеству туристов - Калининградскую область посетили более 2 млн 50 тысяч человек. К 2030 году власти рассчитывают на 5,4 млн гостей в год.