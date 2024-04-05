Из-за строительства Приморского кольца меняется схема подъезда к Янтарному

В связи с началом строительства 7 и 9 очереди Приморского кольца меняется схема дорожного движения на подъездах к Янтарному. Как сообщает пресс-служба министерства развития инфраструктуры, новая схема начнет действовать с 15 апреля.



На автодороге «Русское — Янтарный» вводится одностороннее движение. Рейсовые автобусы, направляющиеся в Янтарный, будут двигаться согласно схемам. «Дополнительная информация о расписании и схемах движения будет размещена в автобусах», — сообщили в министерстве.

В настоящее время в Калининградской области строится участок Приморского кольца от Светлогорска до автомобильной дороги «Переславское — Круглово» возле Янтарного и съезды с Приморского кольца на Янтарный и Донское. Участок от Светлогорска к Янтарному должен быть готов до ноября 2026 года, съезды — к сентябрю 2027 года.



Ранее глава администрации Янтарного Артур Крупин предупреждал о готовящихся изменений схемы дорожного движения.

Схемы: телеграм-канал министерства развития инфраструктуры