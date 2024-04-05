В Советске отключили газ за недопуск в квартиру при утечке в подъезде

В одном из домов Советска отключили газ за недопуск сотрудников «Калининградгазификации» в квартиру. Об этом шла речь в прямом эфире ЦУР в пятницу, 5 апреля. На вопросы жителей региона отвечала заместитель министра регионального контроля Калининградской области Маргарита Кузнецова.



Об отключении газа в доме сообщила жительница Эстрадного переулка. «При проверке газового оборудования в переулке Эстрадный, 1 „Калининградгазификация“ отключила газ из-за отсутствия допуска в одну квартиру, аргументируя тем, что есть утечка в подъезде. Кто и как должен принимать меры для устранения утечки и что делать с собственником, который не даёт допуск в квартиру?», — написала она.

«За внутридомовое газовое оборудование, если управляет управляющая организация, то, конечно, должна все мероприятия проводить управляющая организация — разыскивать собственника», — ответила Маргарита Кузнецова. Она также напомнила, что собственник в этом случае несёт административную ответственность.

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В начале апреля Госдума РФ приняла законопроект, увеличивающий штрафы для собственников за отказ в допуске представителя специализированной организации для техобслуживания и ремонта оборудования либо для приостановки подачи газа до 5-10 тыс. рублей.