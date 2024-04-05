Власти Зеленоградска передумали убирать с променада качели с видом на море

Власти Зеленоградска передумали убирать с променада качели с видом на море
Фото: газета «Волна»
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Власти Зеленоградска решили оставить на променаде качели с видом на море, их планируют перенести в другое место. Об этом в эфире радио «Балтик Плюс» сообщил замглавы администрации муниципалитета Павел Боровиков в пятницу, 5 апреля.

По его словам, посередине променада качели мешают проходу туристов, количество которых растёт с каждым годом. В попытке обойти препятствие люди рискуют попасть под колёса велосипедов. По мнению Боровикова, Зеленоградск уже «перерос это».

«Сейчас торговые точки, совмещённые с качелями, стоят на центре променада. У нас большой туристический поток, они мешают. Плюс ещё очереди, и люди обходят, выходя на велодорожку. <...> Максимально стараемся освободить пространство для комфортного пребывания наших гостей и жителей», — пояснил чиновник.

Он добавил, что качели останутся на набережной, «но не в центре». Будут ли они совмещены с торговыми объектами или нет и когда это случится, Боровиков не уточнил.

Ранее власти Зеленоградского округа сообщили в ответ на запрос «Нового Калининграда», что решили убрать с променада качели с видом на море. Как поясняли в администрации, это предусмотрено при благоустройстве города в рамках проекта «Янтарный талисман», который подразумевает также преобразование Аллеи дружбы и Санаторского парка.

При этом качели уже убирали с променада в январе 2023 года. К началу прошлого туристического сезона предприниматели вернули их под видом лавочек «с элементами раскачивания».

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