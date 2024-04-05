На благоустройство в Железнодорожном направляют еще 315 млн рублей

На капитальный ремонт улично-дорожной сети в поселке Железнодорожный Правдинского округа в рамках благоустройства выделяют 315 миллионов рублей. Тендер по выбору подрядчика анонсировали на сайте областного Центр торгов.



Речь идет о работах в рамках комплексной ревитализации инфраструктуры и общественных мест. Финансирование предусмотрено в течение двух лет. В 2024 году на эти цели планируется направить порядка 202 млн рублей, в 2025-м — 113 млн.

По данным региональных властей, с 2017 по 2023 годы Фонд капитального ремонта отремонтировал в Железнодорожном 53 дома. Как сообщали в областном правительстве в ответ на запрос «Нового Калининграда», общая стоимость работ составила 354 млн рублей. Власти также заявляли о выделении средств на дороги, тротуары, окончание газификации и реконструкцию центральной площади в населенном пункте.