На благоустройство в Железнодорожном направляют еще 315 млн рублей

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На капитальный ремонт улично-дорожной сети в поселке Железнодорожный Правдинского округа в рамках благоустройства выделяют 315 миллионов рублей. Тендер по выбору подрядчика анонсировали на сайте областного Центр торгов.

Речь идет о работах в рамках комплексной ревитализации инфраструктуры и общественных мест. Финансирование предусмотрено в течение двух лет. В 2024 году на эти цели планируется направить порядка 202 млн рублей, в 2025-м — 113 млн.

По данным региональных властей, с 2017 по 2023 годы Фонд капитального ремонта отремонтировал в Железнодорожном 53 дома. Как сообщали в областном правительстве в ответ на запрос «Нового Калининграда», общая стоимость работ составила 354 млн рублей. Власти также заявляли о выделении средств на дороги, тротуары, окончание газификации и реконструкцию центральной площади в населенном пункте.

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