Источник: против медсестер-авторов письма Путину пытаются инициировать дело

Ряд сотрудников Городской детской поликлиники, подписавших в январе обращение на имя президента Путина о низких зарплатах медсестер и фельдшеров, получили по электронной почте письмо-шаблон с заявление против инициаторов обращения в органы власти. Письмо передал в распоряжении «Нового Калининграда» один из представителей медучреждения.



«Письмо пришло с официального адреса филиала Городской детской поликлиники № 6. В рассылку включено несколько сотрудников, — сообщил собеседник „Нового Калининграда“. — Это фактически шаблон заявления в правоохранительные органы — прокурору области, руководителю Следственного комитета и начальнику УМВД, который предлагается заполнить — написать о просьбе привлечь к ответственности тех, кто якобы фальсифицировал подпись под обращением к президенту».

«Новый Калининград» в четверг направил официальный запрос на получение информации в правительство Калининградской области с просьбой прокомментировать информацию о подлинности этого письма. Ответа по состоянию на вечер пятницы не поступило.

Напомним, в конце января представители среднего медицинского персонала (фельдшеры и медсестры) Городской детской поликлиники Калининграда на прошлой неделе написали обращение президенту России Владимиру Путину, в котором заявили о «необоснованно низких размерах зарплат и лишении премий». Под письмом было поставлено около 60 подписей. Медики также показали расчетные листки со своими зарплатами. Выяснилось, что они составляют 24-36 тысяч рублей при полной отработке времени.

Выдержка из письма (орфография и пунктуация сохранены):

«Прошу привлечь к ответственности сотрудника ГБУЗ КО „Городская детская поликлиника“ ХХХХХ (номер телефона) и иных лиц, которые фальсифицировали мою подпись и подпись многих других сотрудников ГБУЗ КО „Городская детская поликлиника“ под неким обращением на имя Президента РФ Путина В.В., Председателя Правительства РФ Мишустина М.В., иных должностных лиц и в адрес организаций и учреждений. Указанный документ я не подписывала и намерений подписывать подобное обращение в адрес должностных лиц и организаций, перечисленных в этом документе у меня никогда небыло. ХХХХ и ее подельники дискредитировали меня в глазах коллектива, дискредитировали наше медицинское учреждение в глазах руководства страны и области, искусственно создали впечатлении обо мне как недовольном своей работой сотруднике, что не соответствует действительности. Приложение: копия документа с фальсифицированными подписями сотрудников».