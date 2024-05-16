Минздрав: шаблон заявления в отношении авторов письма Путину — это юрпомощь

Министерство здравоохранения не видит нарушений закона в рассылке представителям коллектива Городской детской поликлиники шаблона заявления в правоохранительные органы, касающегося медсестер-авторов письма президенту Путину о низких зарплатах среднего медперсонала. Как утверждают в министерстве, это был образец в рамках оказания юридической помощи. Письмо из минздрава за подписью заместителя министра Анны Поповой предоставил читатель «Нового Калининграда».



Владимир обратился в прокуратуру после публикации о том, что ряд сотрудников Городской детской поликлиники, подписавших в январе обращение на имя президента Путина о низких зарплатах медсестер и фельдшеров, получили по электронной почте письмо-шаблон с заявлением, касающимся инициаторов обращения в органы власти. Его обращение было перенаправлено в минздрав региона.

В минздраве сообщили, что провели по обращению проверку, в ходе которой установили, что «в конце 2023 года представители среднего медперсонала обратились к руководству учреждения с тем, что часть сестринского персонала не подписывали обращение в федеральные структуры по поводу денежных выплат, то есть подписи были сфальсифицированы, часть подписали документ без первой страницы, и потом, как выяснилось, был подписан абсолютно другой текст, тем самым сотрудники были введены авторами обращения в заблуждение».

В минздраве утверждают, что в январе 2024 года кадровый отдел ГДП «по просьбе сотрудников коллектива, в качестве оказания юридической помощи, разработал образец обращения для медицинских сестер, которые по своему желанию хотели бы обратиться в правоохранительные органы с заявлением о незаконном использовании их подписи». «Такими образом, рассылка указанного образца заявления действующего законодательства не нарушает, действия руководства поликлиники — полностью в правовом поле», — заявили в министерстве.

Ранее «Новый Калининград» направлял в пресс-службу правительства Калининградской области запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с рассылкой образца заявления. До настоящего времени власти на запрос не ответили.

О том, что ряд сотрудников поликлиники получили с официального электронного адреса филиала Городской детской поликлиники № 6 шаблон заявления в прокурору области, руководителю Следственного комитета и начальнику УМВД с просьбой привлечь к ответственности сотрудников, инициировавших обращение к Путину, «Новый Калининград» сообщал в начале апреля.