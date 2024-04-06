Эксперименты над животными: общественники пожаловались на ветврачей ЦБЖ

Калининградский «Центр для безнадзорных животных» (ул. Дзержинского, 205А), в котором ранее была зафиксирована гибель 305 собак и кошек, общественники из организации «Право на жизнь» обвинили в оказании неквалифицированной ветеринарной помощи. Призвав подписчиков не отдавать специалистам ЦБЖ собак и кошек на стерилизацию, зоозащитники привели несколько примеров того, как операции в Центре (часто оплаченные волонтерами) заканчивались заражением, отторжением швов, истощением и даже летальным исходом. Такое оказание помощи общественники назвали «экспериментами над животными» и заявили, что врача, о котором идет речь, по жалобам четырежды отстраняли от операций.



С подобными же жалобами на работу ветеринаров ЦБЖ калининградцы обратились к губернатору Антону Алиханову на стене его аккаунта «ВКонтакте». Им ответили представители регионального минсельхоза.

«Как рассказали коллеги из службы ветеринарии, Центр для безнадзорных животных работает строго в рамках закона об ответственном обращении с животными, который обязывает отлавливать безнадзорных животных, карантинировать, вакцинировать, стерилизовать и бирковать их, а затем возвращать в прежнюю среду обитания, — сообщили в министерстве. — По результатам проверок, проводимых в Центре надзорными органами, в том числе прокуратурой, нарушений требований к содержанию животных не выявлено».

«Новому Калининграду» директор ЦБЖ Виктор Новаковский пояснил, что падеж животных, находящихся в Центре, происходит по следующим причинам:

заболевания органов сердечно-сосудистой системы,

заболевания органов дыхания,

заболевания органов мочеполовой системы,

заболевания органов пищеварения,

травмы, несовместимые с жизнью.

«В связи с тем, что количество животных в Центре ежедневно меняется, определить показатель гибели животных не представляется возможным», — заявил директор центра.