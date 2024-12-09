В государственном Центре для безнадзорных животных погибли 164 кошки и собаки

Все новости по теме: Жизнь животных

В государственном Центре для безнадзорных животных с начала 2024 года погибло 164 кошки и собаки. Об этом говорится в ответе министра сельского хозяйства Артема Иванова на запрос депутата Заксобрания от КПРФ Сергея Рузметова. Документ имеется в распоряжении «Нового Калининграда».

«За период с 10 января 2024 года по 13 ноября 2024 года в Центре пало 164 животных, в том числе 123 собаки и 41 кошка», — отмечается в ответе. Как сообщает минсельхоз, падеж животных в госучреждении происходит «по причинам заболевания органов сердечно-сосудистой системы, органов мочеполовой системы, органов пищеварения, травм, несовместимых с жизнью». Утилизация трупов животных осуществляется подрядной организацией ООО «Полекс-Эко», подрядчики вывозят трупы животных вывозят «для дальнейшего уничтожения с составлением ветеринарных сопроводительных документов».

В министерстве также отказались предоставить информацию о причинах гибели в 2023 году каждого из 305 павших животных, поскольку «данная информация является информацией для служебного, внутреннего пользования и распространение её ограничено приказом Центра».

Напомним, в апреле 2024 года общественники пожаловались на работу госучреждения, заявив, что ветеринары выполняют услуги некачественно. С подобными же жалобами на работу ветеринаров ЦБЖ калининградцы обратились к экс-губернатору Антону Алиханову на стене его аккаунта «ВКонтакте». Представители регионального минсельхоза сообщили, что «по результатам проверок, проводимых в Центре надзорными органами, в том числе прокуратурой, нарушений требований к содержанию животных не выявлено».

Ранее природоохранная прокуратура Калининградской области зафиксировала в ЦБЖ падеж 305 собак и кошек (всего в прошлом году было отловлено 2304 безнадзорных животных, а именно 1619 собак и 685 кошек). При этом, в ведомстве не усмотрели необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter