Вокруг исторического вокзала в Отрадном начали устанавливать строительные леса (видео)

Собственник исторического вокзала Георгенсвальде в Отрадном объявил о начале восстановительных работ на объекте культурного наследия. Блогер Олег Бармин сообщил об этом на своей странице «ВКонтакте» в пятницу, 5 апреля.



«Сегодня историческое событие — мы, наконец-то начинаем реконструкцию вокзала, — заявил он в своем видеообращении к подписчикам. — Очень надеюсь, что этот вокзал превратится в Grand Hotel Vokzal. Он очень будет похож по ощущениям на Hotel Grand Dudapest — фильм вы такой смотрели, скорее всего».

В сентябре 2022 года власти региона смогли приватизировать историческое здание железнодорожного вокзала Георгенсвальде в Отрадном и земельный участок под ним. Объект за 10,01 млн рублей (начальная цена торгов была 6,09 млн рублей) приобрела компания «Феникс Девелопмент». До августа 2027 года ей нужно было подготовить проектную документацию и провести работы по ремонту или приспособлению объекта к современному использованию.

«Феникс Девелопмент» зарегистрировано в январе 2022 года в поселке Заливное Гурьевского района. Гендиректор и учредитель — Олег Бармин. Помимо его фирмы в аукционе участвовали еще шесть, но они предложили меньшие суммы покупки.

Несколько лет назад власти озвучивали планы сделать здание бывшего вокзала частью многофункционального комплекса, однако в конце 2020 года Корпорация развития Калининградской области предложила задействовать объект в бизнес-проекте. Как считают в организации, это позволит сохранять здание и «генерировать новые рабочие места». В мае глава корпорации Андрей Толмачёв сообщил «Новому Калининграду», что структура попросила передать ей здание.

В сентябре 2021 года глава областной Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов заявил, что вокзал Георгенсвальде планируется оставить музею Брахерта и использовать как часть музейного комплекса.