Инвестор: исторический вокзал в Отрадном пересоберем к осени этого года

Вокзал-памятник в курортном поселке Отрадное к осени должен получить обновленную крышу, а интерьеры будущей гостиницы должны напоминать люксовые вагоны старинных поездов. Об этом «Новому Калининграду» сообщил инвестор проекта, блогер Олег Бармин, купивший здание в 2022 году.



«Концепция родилась за шесть секунд, когда мы с женой зашли в эту заброшку, — сообщил Бармин. — По ощущениям, это должно быть как отель „Гранд Будапешт“. То есть, это отель-вокзал, стилизованный под поезд. Мы еще докурим эту историю, а пока один этаж — это имперский российский состав, второй — „восточный экспресс“, третий — „прусский экспресс“. Мы сейчас изучаем, как все это выглядело, и как можно стилизовать, чтобы было классно. Номера будут как вагоны изнутри, не обычные, а люксовые, с кафе и ресторанами».

К работам инвестор приступил чуть более недели назад.

«Весь прошлый год мы готовили документацию, — продолжил Бармин. — Мы нашли компанию с лицензией, которая вместе со Службой охраны памятников все делала. Сейчас мы ставим леса и начинаем разбирать крышу. Мы сделали ее 3D-макет, чтобы потом собрать, как оно все было. Займемся подвалом, потому что туда вода идет, вставим окна. К октябрю-ноябрю этого года здание будет пересобрано, и оно после этого еще столько же простоит».

За текущий год, как уверяет Бармин, будет доработан проект. За это же время инвестор намерен получить согласовать подключение к воде и электричеству.

«С февраля или марта следующего года, я надеюсь, мы начнем все воссоздавать. У нас там металлический перрон украли, кусок стены сломали. Планируем с РЖД договориться, чтобы мы смогли этот перрон установить обратно — там будет уличное кафе», — добавил блогер.

Общий объем расходов Бармин оценивает в 300 млн рублей, поэтому намерен обратиться за поддержкой к региональным властям.

«Мы все делали сами, и пока ни грантов, ни субсидий не получали. После беседы с Андреем Викторовичем [Ермаком] и Антоном Андреевичем [Алихановым] я понял, что надо быть дураком, чтобы не брать. Я хочу попробовать на следующий год взять грант на 15 лет. Насколько я понимаю, программа поддержки возобновится. Если не получится, будем ковыряться на свои. Деньги из карманов у нас не торчат, но не просто же так мы брали этот объект».

Инвестор считает, что в случае, если через Отрадное будет возобновлено железнодорожное сообщение с Янтарным, отель будет более востребованным.

«Если поезд будет ходить — это будет прекрасно. Было бы классно, если бы ветку сделали. Можно было бы договориться с РЖД, чтобы запустили старый паровоз. Меня радует, что все будет бегать. Не будет ведь как в Подмосковье, где семьсот поездов. Ночью они не ходят, спать мешать не будут. А днем смотришь в окно — паровозик мимо едет», — заключил он.