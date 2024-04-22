Инвестор: исторический вокзал в Отрадном пересоберем к осени этого года

Вокзал-памятник в курортном поселке Отрадное к осени должен получить обновленную крышу, а интерьеры будущей гостиницы должны напоминать люксовые вагоны старинных поездов. Об этом «Новому Калининграду» сообщил инвестор проекта, блогер Олег Бармин, купивший здание в 2022 году.
«Концепция родилась за шесть секунд, когда мы с женой зашли в эту заброшку, — сообщил Бармин. — По ощущениям, это должно быть как отель „Гранд Будапешт“. То есть, это отель-вокзал, стилизованный под поезд. Мы еще докурим эту историю, а пока один этаж — это имперский российский состав, второй — „восточный экспресс“, третий — „прусский экспресс“. Мы сейчас изучаем, как все это выглядело, и как можно стилизовать, чтобы было классно. Номера будут как вагоны изнутри, не обычные, а люксовые, с кафе и ресторанами».
К работам инвестор приступил чуть более недели назад.
«Весь прошлый год мы готовили документацию, — продолжил Бармин. — Мы нашли компанию с лицензией, которая вместе со Службой охраны памятников все делала. Сейчас мы ставим леса и начинаем разбирать крышу. Мы сделали ее 3D-макет, чтобы потом собрать, как оно все было. Займемся подвалом, потому что туда вода идет, вставим окна. К октябрю-ноябрю этого года здание будет пересобрано, и оно после этого еще столько же простоит».
За текущий год, как уверяет Бармин, будет доработан проект. За это же время инвестор намерен получить согласовать подключение к воде и электричеству.
«С февраля или марта следующего года, я надеюсь, мы начнем все воссоздавать. У нас там металлический перрон украли, кусок стены сломали. Планируем с РЖД договориться, чтобы мы смогли этот перрон установить обратно — там будет уличное кафе», — добавил блогер.
Общий объем расходов Бармин оценивает в 300 млн рублей, поэтому намерен обратиться за поддержкой к региональным властям.
«Мы все делали сами, и пока ни грантов, ни субсидий не получали. После беседы с Андреем Викторовичем [Ермаком] и Антоном Андреевичем [Алихановым] я понял, что надо быть дураком, чтобы не брать. Я хочу попробовать на следующий год взять грант на 15 лет. Насколько я понимаю, программа поддержки возобновится. Если не получится, будем ковыряться на свои. Деньги из карманов у нас не торчат, но не просто же так мы брали этот объект».
Инвестор считает, что в случае, если через Отрадное будет возобновлено железнодорожное сообщение с Янтарным, отель будет более востребованным.
«Если поезд будет ходить — это будет прекрасно. Было бы классно, если бы ветку сделали. Можно было бы договориться с РЖД, чтобы запустили старый паровоз. Меня радует, что все будет бегать. Не будет ведь как в Подмосковье, где семьсот поездов. Ночью они не ходят, спать мешать не будут. А днем смотришь в окно — паровозик мимо едет», — заключил он.В сентябре 2022 года власти региона приватизировали историческое здание железнодорожного вокзала Георгенсвальде в Отрадном и земельный участок под ним. Объект за 10,01 млн рублей (начальная цена торгов была 6,09 млн рублей) приобрела компания «Феникс Девелопмент». Согласно условиям сделки, до августа 2027 года ей нужно было подготовить проектную документацию и провести ремонт или приспособить объект к современному использованию. «Феникс Девелопмент» зарегистрировано в январе 2022 года в поселке Заливное Гурьевского района. Гендиректор и учредитель — блогер Олег Бармин.