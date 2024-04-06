На Сельме высадили 49 крупномерных сакур (фото)

В калининградском микрорайоне Сельма в субботу, 6 апреля, было высажено 49 сакур. Аллея вдоль улицы Елизаветинской, как уточняет пресс-служба регионального правительства, была заложена еще в 2021 году в честь 75-летия Калининградской области.



«За несколько лет на этой территории появилось 85 сакур, а 6 апреля, аллея приросла ещё на 49 сакур», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что во время акции высаживались крупномеры — хорошо сформированные, взрослые деревья, «которые при правильной посадке и надлежащем уходе обладают почти стопроцентной приживаемостью».

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Власти считают, что это «одно из экологических мероприятий, направленных на создание зеленого каркаса калининградских городов, снижение вредных выбросов в воздух и очистку водоемов». Этот проект получил поддержку благотворительного фонда «Благоустройство и взаимопомощь» (тот же фонд участвует в финансировании строительства пешеходного моста на остров Канта) и финансируется за счёт частных пожертвований.