На Сельме высадили 49 крупномерных сакур (фото)

На Сельме высадили 49 крупномерных сакур (фото)
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В калининградском микрорайоне Сельма в субботу, 6 апреля, было высажено 49 сакур. Аллея вдоль улицы Елизаветинской, как уточняет пресс-служба регионального правительства, была заложена еще в 2021 году в честь 75-летия Калининградской области.

«За несколько лет на этой территории появилось 85 сакур, а 6 апреля, аллея приросла ещё на 49 сакур», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что во время акции высаживались крупномеры — хорошо сформированные, взрослые деревья, «которые при правильной посадке и надлежащем уходе обладают почти стопроцентной приживаемостью».

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Власти считают, что это «одно из экологических мероприятий, направленных на создание зеленого каркаса калининградских городов, снижение вредных выбросов в воздух и очистку водоемов». Этот проект получил поддержку благотворительного фонда «Благоустройство и взаимопомощь» (тот же фонд участвует в финансировании строительства пешеходного моста на остров Канта) и финансируется за счёт частных пожертвований.

Отметим, что акция по высадке сакур, в которой принял участие губернатор Антон Алиханов и глава администрации города Елена Дятлова, совпала по дате с акцией общественников, высаживающих за свои средства «Народную аллею» у поселка Романово.

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