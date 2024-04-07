Эксперт о цене калининградских консервов: банка, масло, томат — привозные

Себестоимость калининградских консервов увеличивают в том числе транспортные издержки на доставку жестяных банок, масла и томатов для их производства. Об этом рассказал председатель правления союза рыболовецких колхозов Калининградской области Олег Твердохлеб. Его слова приводят «Аргументы и факты».



«Выживать сейчас рыбакам непросто. Доставка готовой продукции на основную территорию России усложнилась. Раньше рыбу возили фурами, но они стоят на границе неделями. Теперь переключились на паромы. Жестяная банка, масло, томат для производства консервов — тоже привозные, всё это ложится на себестоимость», — отметил Олег Твердохлеб.

Он также сообщил о тенденции к уменьшению объёмов кильки и салаки в Балтийском море. «До санкций 80% той же кильки для рыбных консервов закупали за рубежом. Сейчас предприятия вынуждены добывать вдвое больше, чтобы закрыть эти бреши. Ушли на Каспий, начали искать океаническое сырье», — добавил Твердохлеб. Запасы трески на Балтике также невелики, квоты по её добыче уменьшили.

Объём вылова рыбы в 26 подрайоне Балтийского моря, Куршском и Калининградском заливах, Виштынецком озере и прочих пресноводных водоёмах региона составил в 2023 году 61,4 тыс. тонн. Это на 3,3 тыс. тонн ниже по сравнению с выловом 2022 года.