В водоёмах Калининградской области в 2023 году снизился объём вылова рыбы

В водоёмах Калининградской области в 2023 году снизился объём вылова рыбы
Фото: пресс-служба Западно-Балтийского ТУ Федерального агентства по рыболовству
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Объём вылова рыбы в 26 подрайоне Балтийского моря, Куршском и Калининградском заливах, Виштынецком озере и прочих пресноводных водоёмах региона составил в 2023 году 61,4 тыс. тонн. Это на 3,3 тыс. тонн ниже по сравнению с выловом 2022 года, сообщила пресс-служба Западно-Балтийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

«Квоты на вылов водных биологических ресурсов в Балтийском море и заливах области за 2023 год освоены на 78,4%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2023 году предприятия выловили в Балтийском море порядка 15263 тонн салаки (квота освоена на 63%), 38393 тонн кильки (86 %), 797 тонн трески (53 %).

В Калининградском заливе объём вылова салаки составил 2663 тонн (95%), леща — 233 тонны (83%). 988 тонн леща было выловлено предприятиями в Куршском заливе (86%). Добыча плотвы составила 367 тонн (81%), судака — 218 тонн (87%).

Большую часть квот на добычу мелкосельдевых видов рыб на 2024 год получили компании «За Родину» и «Марфиш».

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