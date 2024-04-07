Правительство РФ утвердило постановление о создании нацпарка «Виштынецкий»

В Калининградской области планируют создать ещё одну особо охраняемую природную территорию федерального значения — национальный парк «Виштынецкий». Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.



Документ датирован 1 апреля 2024 года. «Новый национальный парк расположится на территориях Нестеровского и Озёрского муниципальных округов. Его общая площадь составит более 27,6 тыс. га. Создание национального парка позволит сохранить уникальный природный комплекс с лесными ландшафтами и водными объектами, включающими озеро Виштынецкое и несколько крупных рек, относящихся к бассейну Балтийского моря», — сообщает сайт правительства.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», входящего в национальный проект «Экология».

Согласно постановлению, нацпарк отнесут к ведению Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Земли лесного фонда должны быть переведены в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов.

В ноябре 2023 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что выступает против создания национального парка на территории Роминтской пущи. В качестве одного из альтернативных решений рассматривалось придание такого статуса территории вокруг Большого Мохового болота в Славском районе.

В марте сообщалось, что областные власти решили не согласовывать проект создания нацпарка «Виштынецкий», поскольку он вызвал много вопросов у чиновников. В начале ноября министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин пояснял в комментарии «Новому Калининграду», что в регионе есть территории, более достойные статуса нацпарка. Он также отметил, что природный парк «Виштынецкий» начиная с 2017 года «является зоной особого контроля».