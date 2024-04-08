В Калининграде побит очередной суточный температурный рекорд

Активный солнечный прогрев приземного слоя и адвекция в тропической воздушной массе позволили температуре воздуха в воскресенье подняться выше отметки в +23°C, были побиты суточные температурные рекорды в Калининграде и Балтийске. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».



По данным метеостанции, воздух в Калининграде воскресенье прогрелся до +23,5°С, что превысило сравнительно недавний рекорд от 2020 года, который составлял +21,9°С. В Балтийске максимальная температура составила +20,6°С, предыдущий температурный рекорд был зафиксирован 7 апреля 1984 года, когда температура воздуха прогрелась до +18,7°С.

В Храброво в воскресенье температура составила +24°С, в Советске +23°С, в Пионерском +22,6°С, в Железнодорожном +22,4°С, в Черняховске +21,9°С.