Торги на реконструкцию башни «Врангель» планируют объявить в мае

Тендер на реконструкцию башни «Врангель» в Калининграде планируют объявить в мае текущего года. Об этом сообщила областная Служба охраны памятников в комментариях на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».



В службе указали, что башня требует ремонта, «но она далека от аварийного состояния». «В мае 2024 года должны объявить конкурс на работы по сохранению башни», — говорится в комментарии.

Ранее в областном министерстве по культуре и туризму сообщали, что к реконструкции башни «Врангель» планируют приступить весной текущего года. «После окончания ремонта через два года башня „Врангель“ станет филиалом Музея янтаря», — поясняли в ведомстве. Предполагается, что исторический объект также будет использовать региональный янтарный кластер.

В общей сложности на восстановление башни «Врангель» в течение двух лет собираются направить почти 160 миллионов рублей. Планируется восстановить кирпичную кладку, каменный цоколь и винтовые лестницы, укрыть стеклянным куполом внутренний дворик, капитально отремонтировать внутренние помещения и благоустроить прилегающую территорию.