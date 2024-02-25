Реконструкцию башни «Врангель» в Калининграде рассчитывают начать весной

Региональные власти рассчитывают приступить к реконструкции башни «Врангель» в Калининграде весной текущего года. Об этом сообщается в воскресенье, 25 февраля, в Telegram-канале областного министерства по культуре и туризму.

«В ближайшее время стартует конкурс по выбору подрядчика, который выполнит реконструкцию. Ожидаем, что начало строительных работ начнется уже весной. После окончания ремонта через два года башня „Врангель“ станет филиалом Музея янтаря», — говорится в сообщении. В министерстве добавили, что исторический объект также будет использоваться региональным янтарным кластером.

Планируется восстановить кирпичную кладку, каменный цоколь и винтовые лестницы башни. «Заложенные оконные и дверные проемы будут раскрыты. Внутренний дворик башни планируется укрыть стеклянным куполом. Капитально отремонтируют внутренние помещения. Приведут в порядок все технические сети», — отметили в минкульттуризма.

На выделенные деньги также планируется закупить новое музейное оборудование. Подрядчик должен будет в числе прочего благоустроить прилегающую территорию. Как уточнили в министерстве, в общей сложности на восстановление башни «Врангель» в течение двух лет направят почти 160 миллионов рублей.

Ранее на сайте областного центра торгов был анонсирован тендер на приспособление башни «Врангель» для современного использования на сумму 127 млн рублей. Как сообщал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, реконструкцию планируется завершить к концу 2025 года. Изначально работы планировали провести в 2021-2023 годах. Власти поясняли , что в башне Врангеля должен открыться музей с офисами, коворкингом и буфетом на крыше.

Изображения из Telegram-канала областного минкульттуризма