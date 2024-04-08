Власти Калининграда утвердили список мест для летнего купания

Власти утвердили 5 водоёмов, которые будут доступны для купания летом в Калининграде. Соответствующее постановление в пятницу, 5 апреля, подписал исполняющий обязанности главы администрации города Алексей Асмыкович. Документ опубликован на сайте мэрии.



Согласно ему, в список вошли озёра Пелавское, Шенфлиз и Карповское, Голубые озёра и карьер возле СНТ «Мечта». При этом на первых четырёх нельзя будет кататься на моторных лодках, для малого судоходства будут недоступны озеро Лесное и Калининградский морской канал. На гидроциклах запрещено выплывать в Преголю на участке «от двухъярусного железнодорожного моста и до моста, расположенного на 16,4 км» реки.

Сейчас городская администрация готовит купальные места к открытию сезона. Работы продолжатся до 31 мая. В частности, в течение двух месяцев планируется окос травы и камыша на всех пляжах, вывоз бытового мусора, оборудование пляжей биотуалетами и урнами, установка кабинок для переодевания, обследование и очистка дна водоёмов, а также установку границ для плавания.

В конце марта власти Зеленоградска утвердили список официальных пляжей на территории своего округа. Спасатели будут работать на 11 местах.