Поезда сообщением Москва — Калининград следуют с задержкой более 4 часов

Поезда сообщением Москва — Калининград, следующие в обход обрушенного моста в Вязьме, следуют с задержкой более 4 часов. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в справочной службе РЖД утром во вторник, 9 апреля.



«Задержка составляет 4 часа 14 минут», — уточнили в РЖД.

Поезда № 29 и 30 будут следовать по изменённому маршруту, пока последствия ЧП не будут ликвидированы.

В районе города Вязьма Смоленской области 8 апреля обрушился Панинский путепровод. В этот момент на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. По данным управления МЧС, один человек погиб, пятерых госпитализировали. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, уточнили в минздраве Смоленской области.