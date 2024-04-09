Поезда сообщением Москва — Калининград следуют с задержкой более 4 часов

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Поезда сообщением Москва — Калининград, следующие в обход обрушенного моста в Вязьме, следуют с задержкой более 4 часов. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в справочной службе РЖД утром во вторник, 9 апреля.

«Задержка составляет 4 часа 14 минут», — уточнили в РЖД.

Поезда № 29 и 30 будут следовать по изменённому маршруту, пока последствия ЧП не будут ликвидированы.

В районе города Вязьма Смоленской области 8 апреля обрушился Панинский путепровод. В этот момент на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. По данным управления МЧС, один человек погиб, пятерых госпитализировали. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, уточнили в минздраве Смоленской области.

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