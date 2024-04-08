Движение поездов по участку Москва — Минск остановлено из-за рухнувшего моста

В Вязьме Смоленской области из-за обрушения Панинского путепровода остановлено движение поездов по участку Москва — Минск. Как сообщает «Коммерсант», во время обрушения погибла женщина и пять человек пострадали (по путепроводу проезжали два автомобиля: легковой и грузовой). Среди пострадавших один ребенок. Четверо госпитализированных — в состоянии средней степени тяжести.



Как сообщили в телеграм-канале Московской железной дороги, в момент обрушения на участке не было составов, и сам мост находится не на балансе ОАО «РЖД».

«На место направлены четыре восстановительных поезда для расчистки путей», — добавляет телеграм-канал железнодорожников.