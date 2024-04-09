В Калининградской области в весенний призыв число новобранцев увеличили на 30%

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В Калининградской области в весенний призыв в вооруженные силы будет направлено 1400 молодых людей, количество новобранцев увеличено практически на 30%. Об этом сообщает ГТРК «Калининград» со ссылкой на военкома Калининградской области Юрия Бойченко.

«Граждане, призванные на военную службу по призыву, для участия в специальной военной операции направляться не будут. Более 95% граждан, призванных на территории Калининградской области по призыву, будут направлены в соединения и воинские части, дислоцированные на территории нашего региона. 13 призывников в соответствии заключения комиссий, планируются для прохождения альтернативной службы», — сообщил военком. Также ГТРК сообщает, что с 2024 года военнослужащие смогут проходить службу в пограничных подразделениях ФСБ России.

В весенний призыв электронные повестки в Калининградской области приходить не будут, документ по-прежнему будут вручать лично в руки.

В этом году весенний призыв проходит по новым правилам. Верхняя граница призывного возраста с 1 января 2024 года была повышена с 27 до 30 лет, а нижняя граница осталась неизменной. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предупредил, что в период весеннего призыва, с 1 апреля по 15 июля, в России будут рассылать электронные повестки в военкомат. Со дня получения документа и до явки в военкомат гражданам запрещается выезд из РФ.

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