Калининградцев предупреждают об окончании «невероятно ранней жары»

Аномально жаркая погода в регионе заканчивается, предупреждают эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области». Тропические массы покинут регион в ночь со вторника на среду.



«После невероятно ранней жары к нам придут умеренные воздушные массы. Впрочем, столь масштабного похолодания со вторжением северных воздушных масс не произойдет, а температурный фон даже останется чуть выше климатической нормы», — говорится в сообщении.

В среду в дневные часы на побережье и западе области ожидается +7...+10°С, в Калининграде и остальной части региона +10...+14°С, не исключены локальные небольшие кратковременные дожди. В четверг днем ожидается около +13...+16°С.

«К концу недели-началу следующей недели у моделей наблюдается тенденция на снижение температурного фона, однако пока что точные прогнозы строить преждевременно», — отмечают эксперты.