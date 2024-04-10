Власти запретили капитальное строительство в границах замка Прейсиш-Эйлау

Служба государственной охраны памятников Калининградской области определила своим приказом границы территории объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Замок Прейсиш-Эйлау (1325 год)» в Багратионовском округе. Этим же документом, опубликованным на портале правовой информации, определен режим использования территории ОКН.



В границах территории запрещается строительство капитальных объектов, увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов, проведение земляных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению ОКН или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды памятника. Также запрещается ведение хозяйственной деятельности, не направленной на обеспечение функционирования объекта культурного наследия и т.п.