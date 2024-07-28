В форбурге замка Прейсиш-Эйлау застеклили мансардный этаж (фото)

В Багратионовске в форбурге замка Прейсиш-Эйлау застеклили все мансардные окна. Об этом в субботу, 27 июля, сообщил представитель инвестора в официальном паблике замка.



«Фасады форбурга замка украшаются окнами! Мансардные этажи уже застеклены, на очереди галерея боевого хода, — говорится в сообщении. — В последний раз окна в этом здании были замечены четверть века назад».

Также представитель инвестора сообщил, что для туристов уже «заготовлены экскурсии».

Напомним, что в 2022 году форбург замка Прейсиш-Эйлау за 7,6 млн рублей приобрела петербургская компания «ГринАртДевелопмент». Весной 2023 года на территории начались противоаварийные работы. По задумке инвесторов, Прейсиш-Эйлау должен стать мультифункциональным пространством с гостиницей, рестораном, выставочными залами и концертной площадкой.

О том, что в здании заканчивается ремонт кровли, стало известно в середине февраля этого года.

Ранее сообщалось, что открыть замок для посетителей собираются к 700-летию замка (он был построен в 1325–1330 годах мастером Арнольдом фон Эйленштайном).