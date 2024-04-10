Исторический приют Иоханна на Литовском валу продают морскому перевозчику

Победителем торгов по продаже исторического приюта Иоханна рядом с бастионом «Литва» на Литовском валу в Калининграде стала компания «Пеленг», занимающаяся морскими перевозками. Тендер проводила Корпорация развития Калининградской области, которой здание было передано в 2023 году. Результаты аукциона размещены на площадке «ТЭК-Торг».



На торги выставлялось здание, площадь которого составляет 749 квадратных метров, и участок площадью 1100 квадратных метров. В соответствии с охранным обязательством (приют в 2007 году был признан объектом культурного наследия регионального значения) на территории комплекса запрещены любые строительные работы, кроме направленных непосредственно на сохранение и реконструкцию памятника архитектуры.

Начальная цена составила 17,7 млн рублей. «Пеленг» предложил выкупить исторический объект за 25,8 млн. Всего на торги заявлялось два претендента. Второй участник — Илья Завьялов из Москвы. Цена, заявленная им, в итоговом протоколе не указана.

По сведениям из Единого госреестра юрлиц, учредителями ООО «Пеленг», зарегистрированного в Гурьевском округе, выступают Антон Мамаев и акционерное общество «Эллинг». Основное направление работы — деятельность морского грузового транспорта. Компания является получателем субсидии на выполнение морских перевозок на калининградском направлении.

Бывший приют Иоханна построили в 1880-1890 годах. Здание расположено на пересечении Литовского вала и улицы Лесопильной. До войны оно принадлежало лютеранской общине Кенигсберга, в нем ухаживали за престарелыми людьми и инвалидами. В начале XX века в приюте размещали на ночлег рабочих, которые прибывали в Кенигсберг.