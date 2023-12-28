Федеральные власти увеличили размер субсидий на морские перевозки грузов в Калининград

По поручению президента России Калининградской области из федерального бюджета дополнительно выделено 380 млн рублей на субсидирование морских перевозок грузов в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов. Субсидирование позволяет обеспечить перевозку грузов по льготному тарифу.



В итоге размер помощи составил более 2 млрд рублей. Финансирование получили компании, которые перевозят грузы по Балтийскому морю: «Росморпорт», «Совфрахт», «Пеленг» и «Алгоритм Групп».

Изначально на субсидирование морских перевозок в 2024 году региону выделили 1,8 млн рублей, однако областные власти были уверены в том, что сумму пересмотрят.

На аналогичные цели в 2023 году изначально выделяли 3,8 млрд рублей, но затем сократили объём субсидии на 2 млрд. Как заявлял ранее губернатор региона Антон Алиханов, Министерство транспорта РФ должно восстановить снятые средства в связи с востребованностью субсидии в регионе.