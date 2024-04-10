На реконструкцию башни «Врангель» выделили 126,8 млн рублей

Музей янтаря ищет подрядчика для реконструкции башни «Врангель». На работы выделено 126,8 млн рублей. Указанный источник финансирования - средства бюджетных учреждений. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Заявки на участие торгах принимаются до 19 апреля. Победителя аукциона планируют определить 23 апреля.

Подрядчику предстоит приспособить объект культурного наследия федерального значения «Башня «Врангель» 1859 года постройки для современного использования. Ведомость объёмов конструктивных решений и комплексов работ включает реставрацию наружных и внутренних стен, монтаж лифта, остекление купола во внутреннем дворе и устройство огнезащитного покрытия для него. Также планируется восстановить кирпичную кладку, каменный цоколь и винтовые лестницы, капитально отремонтировать внутренние помещения, благоустроить прилегающую территорию, отремонтировать причал. Работы необходимо выполнить до 30 ноября 2025 года.

Ранее реконструировать башню планировали в 2021-2023 годах. В областной Службе охраны памятников отмечали, что башня требует ремонта, «но она далека от аварийного состояния». Изначально торги планировали объявить в мае. в областном министерстве по культуре и туризму сообщали, что к реконструкции башни «Врангель» планируют приступить весной текущего года. «После окончания ремонта через два года башня „Врангель“ станет филиалом Музея янтаря», — поясняли в ведомстве. Предполагается, что исторический объект также будет использовать региональный янтарный кластер.

В общей сложности на восстановление башни «Врангель» в течение двух лет собираются направить почти 160 миллионов рублей.