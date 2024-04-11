Предприятие, кормившее отравившихся строителей, приостановило деятельность

В Калининграде по решению Московского районного суда на 60 суток приостановлена деятельность ИП Бачило В.В., обеспечивавшего питанием строителей Двухъярусного моста. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в своем телеграм-канале, предприятие наказано «за грубые нарушения санитарного законодательства».



Внеплановая выездная проверка в отношении ИП Бачило Виктории Васильевны была организована в связи с «возникновением групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией» среди работников ООО «СК «Мостотрест».

Нарушения, выявленные в ходе проверки, как утрерждают сотрудники Роспотребнадзора, «несовместимы с оказанием услуг по организации общественного питания гарантированного качества, создают реальную угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений)».

6 апреля Роспотребнадзор сообщил, что в Калининграде 20 строителей ООО «СК «Мостотрест» обратились в больницу с симптомами кишечной инфекции, 11 из них были госпитализированы в инфекционный стационар. Региональное управление СК РФ инициировало доследственную проверку. Спустя сутки число отравившихся после питания в столовой рабочих возросло до 29 человек. 21 из них был госпитализирован в инфекционный стационар.