В Калининграде СК возбудил дело по факту массового отравления рабочих

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В Калининграде по факту отравления более 20 рабочих строительной организации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, сотрудники ИП, зарегистрированного в Гурьевске, оказывали услуги ненадлежащего качестве по организации питания для рабочих. Многочисленные нарушения послужили причиной групповой заболеваемости. На данный момент в инфекционную больницу госпитализирован 21 рабочий.

По уголовному делу выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех без исключения обстоятельств произошедшего и установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

Напомним, 6 апреля Роспотребнадзор сообщил, что в Калининграде 20 строителей ООО «СК «Мостотрест» (компания занимается строительством дублеров двухъярусного моста) обратились в больницу с симптомами кишечной инфекции, 11 из них были госпитализированы в инфекционный стационар. Региональное управление СК РФ инициировало доследственную проверку. Спустя сутки число отравившихся после питания в столовой рабочих возросло до 29 человек. 21 из них госпитализирован в инфекционный стационар

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