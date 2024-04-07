Количество отравившихся в Калининграде строителей увеличилось до 29 человек

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Количество строителей компании «Мостотрест», отравившихся после питания в столовой, возросло до 29 человек. 21 из них госпитализирован в инфекционный стационар, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«Результаты исследований подтверждают выделение норовируса с объектов пищеблока и общежития. Продолжается обследование сотрудников. Организована и проведена дезинфекции помещений столовой и мест общего пользования в общежитии. Причиной групповой заболеваемости стали многочисленные нарушения обязательных требований законодательства при осуществлении деятельности в сфере общественного питания», — говорится в сообщении.

Предварительное расследование по факту отравления проводит региональное управление СК РФ. 20 строителей ООО «СК «Мостотрест» (компания занимается строительством дублёров двухъярусного моста) обратились в больницу с симптомами кишечной инфекции 6 апреля. Изначально 11 из них были госпитализированы в инфекционный стационар.

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в столовой, где питались рабочие, более 30 кг просроченной и немаркированной продукции. В отношении ИП, организовавшего питание, проводится внеплановая проверка, наложен временный запрет деятельности до решения суда.

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