На Балтику возвращается самый большой теплоход «Оборонлогистики»

Сухогруз «Урса Майор» («Большая Медведица») будет передислоцирован из Черного моря на Балтику «для выполнения новых задач по обеспечению транспортной доступности Калининградской области». Об этом в четверг, 11 апреля, сообщила компания «Оборонлогистика».



«Во время перехода из порта Новороссийск в порт Санкт-Петербург флагман флота „Оборонлогистики“ миновал Гибралтар, Ла-Манш и Датские проливы, выдержал два шторма, проведя в пути 20 суток, — сообщает пресс-служба компании. — В настоящее время судно находится в доке судоремонтного завода, где проходит плановое обслуживание в рамках очередного освидетельствования».

В ходе обслуживания на судне выполнен ряд работ, среди которых: ремонт силовой установки, главного двигателя, вспомогательных механизмов, валовой линии, винто-рулевого комплекса, кранового оборудования и корпуса судна.

Ожидается, что «Урса Майор» выйдет на контейнерную линию «Санкт-Петербург — Калининград» этим летом в дополнение к работающим там судам «Оборонлогистики».

«Точная дата выхода „Урсы Майор“ на линию будет определена по итогам проведения дефектации всех узлов и механизмов судна, — уточнили в компании. — Самый большой теплоход в составе флота „Оборонлогистики“ „Урса Майор“ был задействован в длительных коммерческих рейсах в Азию и на Северном морском пути. Два года назад судно уже работало на линии „Санкт-Петербург — Балтийск“, затем ему на смену пришли „Спарта“ и „Спарта II“, а „Урса Майор“ продолжила работу на Южном направлении».

В грузовом трюме судна «Урса Майор» можно разместить пакетированные грузы, технику, контейнеры, и другое имущество весом до 1200 тонн. На грузовой палубе помещается до 120 единиц накатной, колесной или гусеничной техники. На открытой палубе более 405 двадцатифутовых контейнеров в пять ярусов.

Судно оборудовано двумя кранами, грузоподъемностью 350 тонн каждый, что позиционирует его как Heavy Lift Cargo Vessel. Развивает скорость в 14 узлов. Длина судна — 142 м, ширина — 23 м, осадка — 7 м.