Сухогруз «Спарта» сняли с калининградской морской линии на ремонт

Все новости по теме: Санкции из-за спецоперации и их последствия

Универсальный сухогруз «Спарта», работавший на контейнерной линии Санкт-Петербург — Калининград, в конце марта отправили на плановый ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Оборонлогистика», которой принадлежит судно.

Сухогруз поставили в док Канонерского судоремонтного завода. На предприятии должны отремонтировать силовую установку, главный двигатель, вспомогательные механизмы судна и грузовые краны. Также запланированы ремонт и покраска корпуса.

«Кроме того, на „Спарте“ будет проведена модернизация судовой связи и установлен новый комплекс, работающий с российской спутниковой группировкой», — отметили в «Оборонлогистике». Сроки выхода сухогруза на линию в компании не уточнили.

Как утверждает оператор, уход «Спарты» на ремонт «не приведет к значительному снижению объёма грузоперевозок на линии „Санкт-Петербург — Калининград“». «Два других сухогруза „Оборонлогистики“ „Спарта II“ и „Пижма“ продолжают работать в обычном режиме», — пояснили в компании.

«Спарта» была передислоцирована на калининградскую линию из порта Новороссийск в сентябре 2022 года. По данным оператора, за это время судно перевезло в Калининград и обратно порядка 200 тысяч тонн грузов, в том числе 1500 единиц техники, около 11 500 контейнеров и 8000 тонн генерального груза.

На ремонте также находится железнодорожный паром «Амбал». Он должен был выйти на линию 31 марта, но срок перенесли на 12 апреля.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter