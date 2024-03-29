Сухогруз «Спарта» сняли с калининградской морской линии на ремонт

Универсальный сухогруз «Спарта», работавший на контейнерной линии Санкт-Петербург — Калининград, в конце марта отправили на плановый ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Оборонлогистика», которой принадлежит судно.



Сухогруз поставили в док Канонерского судоремонтного завода. На предприятии должны отремонтировать силовую установку, главный двигатель, вспомогательные механизмы судна и грузовые краны. Также запланированы ремонт и покраска корпуса.

«Кроме того, на „Спарте“ будет проведена модернизация судовой связи и установлен новый комплекс, работающий с российской спутниковой группировкой», — отметили в «Оборонлогистике». Сроки выхода сухогруза на линию в компании не уточнили.

Как утверждает оператор, уход «Спарты» на ремонт «не приведет к значительному снижению объёма грузоперевозок на линии „Санкт-Петербург — Калининград“». «Два других сухогруза „Оборонлогистики“ „Спарта II“ и „Пижма“ продолжают работать в обычном режиме», — пояснили в компании.

«Спарта» была передислоцирована на калининградскую линию из порта Новороссийск в сентябре 2022 года. По данным оператора, за это время судно перевезло в Калининград и обратно порядка 200 тысяч тонн грузов, в том числе 1500 единиц техники, около 11 500 контейнеров и 8000 тонн генерального груза.

На ремонте также находится железнодорожный паром «Амбал». Он должен был выйти на линию 31 марта, но срок перенесли на 12 апреля.