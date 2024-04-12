Жители и власти Балтийска вычисляют стрелка, убивающего котов (фото)

Жители и власти Балтийска вычисляют стрелка, убивающего котов (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Жизнь животных

В Балтийске появился стрелок, убивающий котов, которого пытаются вычислить местные жители и власти. В четверг, 11 апреля, в паблике «Типичный Балтийск» появилась публикация, в которой сообщалось о неизвестном, от рук которого пострадало уже несколько животных в районе улицы Пикуля.

«Случай не первый: только за последнюю неделю пропали два кота, — написала горожанка Любовь Кукушкина. — И вот очередная жертва! 9 апреля в кустах был обнаружен в тяжелом состоянии обездвиженный кот. Позже, судя по его состоянию, врачи определили, что в кустах он пролежал несколько суток. Кот хозяйский, на самовыгуле. Думали,что сбила машина. Кот был доставлен в клинику Калининграда для обследования. При обследовании были сделаны рентгеновские снимки, на которых видно, что у кота в позвоночнике застряла пуля».

Хозяйка кота, проживающая в доме № 1 по улице Пикуля, по словам автора публикации, намерена обратиться в полицию, так как кота впоследствии пришлось усыпить. Однако опередил ее глава администрации Балтийского округа Сергей Мельников.

«Стрелок, безусловно, заслуживает серьезного наказания, — написал он. — Информировал полицию».

В комментариях одна из жительниц предположила, что неизвестный открывает стрельбу не только по животным. По ее словам, проходя вечером по дороге мимо дома № 3 по улице Пикуля, она услышала хлопок и «свист чего-то рядом».

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