Калининградцев предупреждают о перерывах в телевещании

В понедельник, 15 апреля, в Калининграде прервут эфирное телевещание с 01:00 до 16:00. Об этом сообщает правительство области.

Перебои связаны с плановыми профилактическими работами на передающем оборудовании РТРС «Калининградской ОРТПЦ». «01:00 до 16:00 ожидаются перерывы эфирного вещания каналов первого и второго мультиплексов, а также радиостанций „Маяк“, „Вести ФM“, „Радио России“, „Радио Вера“, Радио „Гордость“, „Русское радио“, „Бизнес ФМ“, „Комсомольская Правда“, „ПИ ФМ“, „D FM“», — говорится в сообщении властей.

В декабре жители области могли наблюдать перерывы в телевещании в течение двух дней. Сначала профилактику провели в посёлке Веселовка Черняховского округа, затем и в Калининграде.