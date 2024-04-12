Калининградцев предупреждают о перерывах в телевещании

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В понедельник, 15 апреля, в Калининграде прервут эфирное телевещание с 01:00 до 16:00. Об этом сообщает правительство области.

Перебои связаны с плановыми профилактическими работами на передающем оборудовании РТРС «Калининградской ОРТПЦ». «01:00 до 16:00 ожидаются перерывы эфирного вещания каналов первого и второго мультиплексов, а также радиостанций „Маяк“, „Вести ФM“, „Радио России“, „Радио Вера“, Радио „Гордость“, „Русское радио“, „Бизнес ФМ“, „Комсомольская Правда“, „ПИ ФМ“, „D FM“», — говорится в сообщении властей.

В декабре жители области могли наблюдать перерывы в телевещании в течение двух дней. Сначала профилактику провели в посёлке Веселовка Черняховского округа, затем и в Калининграде.

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