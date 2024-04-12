Намыв пляжа в Светлогорске планируют завершить в 2027 году

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Иллюстрация со страницы ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте»

Пляж в Светлогорске планируют искусственно расширить до 70 метров на протяжении 4,5 километров в течение 2025 — 2027 годов. Соответствующая информация размещена на странице ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте».

Работы запланированы в рамках третьего подэтапа строительства пляжеудерживающих сооружений в Светлогорске. Он имеет протяжённость 1400 метров и располагается от участка рядом с санаторием «Янтарный берег» до западной окраины посёлка Отрадное. В течение последующих трёх лет также планируют построить первую буну длиной 170 метров и создать пять волноломов такой же длины.

Стоимость реализации всех трёх этапов проекта в ценах на 4-й квартал 2021 года оценивалась в 9,5 млрд рублей.

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