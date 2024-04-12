Дело туристов, осквернивших зимой Вечный огонь в Калининграде, передано в суд

Следственный комитет отчитался о завершении расследования уголовного дела по осквернению двумя туристами Вечного огня в Калининграде, материалы отправлены в суд. Об этом говорится в телеграм-канале регионального управления ведомства.

Обвиняемые 38-летний екатеринбуржец и 37-летняя женщина из Ижевска, осквернившие Вечный огонь возле памятника 1200 гвардейцам, признались в содеянном и способствовали расследованию. «В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу», — сообщает СК РФ по Калининградской области.

В феврале против них возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над надмогильным сооружением (п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ) из-за пикника возле мемориала. Сообщалось, что пара распивала алкоголь и перепрыгивала через Вечный огонь. Тогда суд отправил туристов под домашний арест.