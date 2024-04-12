Дело туристов, осквернивших зимой Вечный огонь в Калининграде, передано в суд

Дело туристов, осквернивших зимой Вечный огонь в Калининграде, передано в суд
Фото: региональное управление СК
Все новости по теме: Вандализм

Следственный комитет отчитался о завершении расследования уголовного дела по осквернению двумя туристами Вечного огня в Калининграде, материалы отправлены в суд. Об этом говорится в телеграм-канале регионального управления ведомства.

Обвиняемые 38-летний екатеринбуржец и 37-летняя женщина из Ижевска, осквернившие Вечный огонь возле памятника 1200 гвардейцам, признались в содеянном и способствовали расследованию. «В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу», — сообщает СК РФ по Калининградской области.

В феврале против них возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над надмогильным сооружением (п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ) из-за пикника возле мемориала. Сообщалось, что пара распивала алкоголь и перепрыгивала через Вечный огонь. Тогда суд отправил туристов под домашний арест.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter