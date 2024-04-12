Снизить начальную стоимость ремонта здания КГТУ на ул. Баранова не удалось

Снизить начальную стоимость ремонта здания КГТУ на ул. Баранова не удалось
﻿Скриншот «Яндекс.Карт»
Все новости по теме: Госзакупки

Подрядчика для ремонта корпуса Калининградского государственного технического университета нашли, он выполнит работы по начальной (максимальной) цене. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, на участие в конкурсе подала заявку только одна компания — СК «Стандарт» из Калининграда, её и признали победителем. Фирма запросила за свои услуги 80,2 млн рублей — это максимальная цена контракта. Подрядчику предстоит до 15 октября отремонтировать фасад и крышу корпуса университета, расположенного в историческом здании на улице Баранова, 43.

Ранее сообщалось, что КГТУ получил на ремонтные работы федеральную субсидию в сумме 112,575 млн рублей. Средства будут направлены на капитальный ремонт крыши и фасада здания по проспекту Мира, 2А и на капитальный ремонт фасада, водосточной системы и отмостки здание по ул. Генделя, 1-3.

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