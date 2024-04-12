Снизить начальную стоимость ремонта здания КГТУ на ул. Баранова не удалось

Подрядчика для ремонта корпуса Калининградского государственного технического университета нашли, он выполнит работы по начальной (максимальной) цене. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, на участие в конкурсе подала заявку только одна компания — СК «Стандарт» из Калининграда, её и признали победителем. Фирма запросила за свои услуги 80,2 млн рублей — это максимальная цена контракта. Подрядчику предстоит до 15 октября отремонтировать фасад и крышу корпуса университета, расположенного в историческом здании на улице Баранова, 43.