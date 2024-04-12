В Калининграде демонтировали детскую площадку, установленную за счет кандидата в депутаты (фото)

В Калининграде в районе пересечения Ленинского проспекта с проспектом Калинина (в районе многоквартирных домов № 92-100 и № 9-15) рабочие с ломами демонтировали часть игрового оборудования на детской площадке. С жалобой на действия местных властей в редакцию «Нового Калининграда» обратился калининградец Константин Курас, баллотировавшийся в 2016 году в облдуму от «Справедливой России». Указанное оборудование было установлено как раз весной 2016 года на деньги Фонда развития «Прибрежный», который он возглавлял.



«В 2016 году мы поставили эту площадку по просьбе жителей, — заявил Курас. — Мы собрали подписи, нашли инвестора и поставили. В январе 2023 года власти сделали межевание и отнесли эту детскую площадку городу, а сейчас, по неофициальным сведениям, они хотят эту площадку снести и сделать на ее месте парковку для налоговой (инспекция находится в соседнем здании, и им не хватает места)».

Курас уверяет, что обслуживание площадки проводит подрядная организация, и ее деятельность оплачивается из бюджета его фонда.

«Я сейчас поеду, сфотографирую сломанную горку и буду обращаться в полицию, так как нам нанесен ущерб», — добавил экс-кандидат в депутаты.

В мэрии Калининграда «Новому Калининграду» пояснили, что власти не собираются строить автомобильную парковку на указанной территории, а оборудование было демонтировано из-за того, что его установка была проведена без разрешения.

«Детская игровая площадка, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 39:15:151410:890, была установлена за счет средств Фонда развития „Прибрежный“ в 2016 году (за внебюджетные средства) и не была передана в установленном порядке в казну городского округа „Город Калининград“ для учета в качестве муниципального имущества и закрепления за эксплуатирующей организацией (муниципальным заказчиком), — пояснили в мэрии. — Паспорта на изделия, содержащие информацию о назначенном сроке службы игровых элементов, отсутствуют, в реестре муниципального имущества городского округа „Город Калининград“ элементы детской игровой площадки не учтены, муниципальной собственностью не являются».

Решение о демонтаже элементов детской игровой площадки, по словам чиновников, было принято еще в марте этого года «в соответствии с Порядком установки и содержания детских спортивных и детских игровых площадок на территории городского округа „Город Калининград“». Для этого была собрана комиссия в составе специалистов МКУ «Калининградская служба заказчика».

При этом демонтировано было лишь то оборудование, которое «непригодно».

В мэрии также добавили, что «мероприятия по переоборудованию детской игровой площадки» в 2024 году не предусмотрены, так как на это нет финансирования.

«Вопрос комплексного благоустройства детской игровой площадки будет рассмотрен при наличии источника финансирования», — заключили в пресс-службе горадминистрации.