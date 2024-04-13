Белорусские автомобили Belgee впервые вошли в топ-10 по продажам в РФ

Автомобили белорусского бренда Belgee по итогам марта впервые вошли в топ-10 марок по продажам на авторынке России, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«В течение марта 2024 года в России было продано 2732 новых автомобиля бренда Belgee. <...> Это позволило ему впервые попасть в топ-10 российского рынка по итогам месяца», — говорится в публикации.

Согласно данным агентства, по общему количеству реализованных легковых машин белорусско-китайская марка заняла в начале весны девятое место, опередив в десятке лидеров Jetour. Выше Belgee расположились LADA, Haval, Geely, Chery, Changan, Exeed, Omoda и Lixiang.

Бренд Belgee представлен на российском рынке пока одной моделью — кроссовером X50, созданным на основе Geely Coolray. С июля 2023 года Belgee X50 выпускается на заводе «БелДжи» в Белоруссии, а с сентября продается в России.

Ранее калининградская компания «Кёниг Рент» начала использовать произведенные на «Автоторе» электрокары «Амберавто А5» в качестве такси. До конца апреля предприниматели обещают выпустить на городские улицы до полусотни таких машин, а через два года заменить ими половину своего парка (сейчас у них порядка 300 авто).


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