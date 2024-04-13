В Калининградской области цены на загородную недвижимость выросли на 8% за год

Цены на загородную недвижимость в Калининградской области выросли на 8% за год. В целом по стране рост составил около 30%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости» по итогам первого квартала 2024 года.

Больше всего цены выросли в Саратовской области (на 55%, средняя стоимость объекта недвижимости составила 3,1 млн руб.), Новосибирской области (на 50%, 3,9 млн руб.), Волгоградской и Челябинской областях (на 47% в каждой, 2,9 млн руб. и 2,2 млн руб. соответственно).

Согласно подсчетам аналитиков, меньше всего стоимость загородной недвижимости изменилась в Московской и Калининградской областях (8% в обоих регионах, 8,4 млн руб. и 7 млн руб. соответственно), Смоленской области (11%, 1 млн руб.), Брянской и Ленинградской областях (12% в каждой, 1,1 млн руб. и 6,7 млн руб.).

«Изменение цен повлияло на активность покупателей. В сегменте продажи загородной недвижимости спрос упал почти на 25%, в то время как арендой стали интересоваться на 9% чаще», — пишет «Коммерсант», отмечая, что арендная ставка за это время осталась прежней.

Ранее исследователи «Авито Недвижимости» выяснили, что за год предложение на рынке долгосрочной аренды квартир в Калининграде сократилось на 42%.