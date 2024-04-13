Реконструкцию берегозащиты у «Янтарного берега» завершили на 63%

Реконструкцию берегозащиты у «Янтарного берега» завершили на 63%
Фото: страница «Балтберегозащиты» «Вконтакте»

Реконструкцию берегозащитных сооружений в районе санатория «Янтарный берег» в Светлогорске завершили на 63%, сообщается на странице «Балтберегозащиты» «Вконтакте».

«Объект протяженностью 475 метров представляет собой волногасящую берму из крупногабаритного камня, который укладывается в основании абразионно-оползневого склона, — говорится в публикации. — Сейчас реконструкция выполнена уже на 63%: защищены каменной бермой объемом более 17 тысяч кубических метров наиболее опасные участки — 350 метров берегового склона с восточной и западной сторон».

Ранее в «Балтберегозащите» заявили, что пляж в Светлогорске планируют искусственно расширить до 70 метров на протяжении 4,5 километров в течение 2025-2027 годов. Стоимость реализации всех этапов проекта в ценах на четвертый квартал 2021 года оценивалась в 9,5 млрд рублей.

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