Реконструкцию берегозащиты у «Янтарного берега» завершили на 63%

Реконструкцию берегозащитных сооружений в районе санатория «Янтарный берег» в Светлогорске завершили на 63%, сообщается на странице «Балтберегозащиты» «Вконтакте».

«Объект протяженностью 475 метров представляет собой волногасящую берму из крупногабаритного камня, который укладывается в основании абразионно-оползневого склона, — говорится в публикации. — Сейчас реконструкция выполнена уже на 63%: защищены каменной бермой объемом более 17 тысяч кубических метров наиболее опасные участки — 350 метров берегового склона с восточной и западной сторон».

Ранее в «Балтберегозащите» заявили, что пляж в Светлогорске планируют искусственно расширить до 70 метров на протяжении 4,5 километров в течение 2025-2027 годов. Стоимость реализации всех этапов проекта в ценах на четвертый квартал 2021 года оценивалась в 9,5 млрд рублей.