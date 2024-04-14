При разборе Дома Советов запланировали раскопки на площади 0,3 га

При демонтаже Дома Советов ниже нулевой отметки и разборе фундаментов планируется проводить археологические раскопки на площади 3063,3 квадратных метра. Это следует из акта историко-культурной экспертизы ко второму этапу разбора строения, которую заказывала Корпорация развития региона. Документ, подписанный в начале апреля, опубликовали на сайте областной службы охраны памятников.



Документацию проверял ведущий научный сотрудник Института археологии РАН, доктор археологических наук Михаил Жилин. Речь идет о сохранении руин Королевского замка как выявленного объекта культурного наследия, а также руин замка и участка прилегающего культурного слоя как объекта археологического наследия.

Демонтаж Дома Советов запланирован в три этапа. Первый предполагает разбор надземной части, второй — демонтаж здания ниже нулевой отметки и разбор фундаментов, третий — демонтаж каскадного фонтана и двух емкостей. Вторая часть работ включает устройство временных дорог, проездов, а также котлованов.

Специалисты указали, что эти работы могут привести к физическому повреждению руин Королевского замка с участком культурного слоя и его конструкций. Для их сохранения помимо археологических раскопок в пределах котлованов запланированы археологические наблюдения за пределами фундаментов Дома Советов на участках общей площадью 4267,2 квадратных метра.

Если при раскопках будут выявлены конструкции руин замка, они должны быть зачищены, а впоследствии — укрыты геотекстильным материалом. Их требуется отгородить деревянными щитами и после завершения работ поэтапно засыпать песком «с послойным трамбованием ручным инструментом» одновременно с засыпкой остальной части котлована.

Эксперт пришел к выводу, что разработанная документация соответствует требованиям государственной охраны объектов культурного наследия и что обеспечение сохранности руин возможно.

В январе 2024 года службой охраны памятников был опубликован акт историко-культурной экспертизы к документации, в которой указывалось, что конструкции руин Королевского замка «находятся в зоне влияния вибраций от работы машин и механизмов». При этом «спрогнозировать изменения технического состояния скрытых в настоящее время в толще земли конструкций не представляется возможным».