Генне: на территории Дома Советов помимо парка будет деловой центр

Оформление территории Дома Советов начнется с создания общественной территории — парка. Также там планируется построить деловой центр, сообщил в эфире радиостанции «Балтик Плюс» советник губернатора архитектор Вячеслав Генне в пятницу, 12 апреля.



«Это будет большая общественная территория, деловой центр и одна или две городских площади. И используя вот такой девелоперский проект, подход — когда сначала делается среда, парк, а потом идёт какой-то запуск какого-то проекта — мы как раз планируем по такому пути пойти. А не наоборот, [когда] сначала создается центр, а вокруг него благоустройство», — сказал Генне.

«Всё ровно то, как, в принципе, губернатор и анонсировал: буквально через 10 дней-две недели будут обнародованы эскизы, визуализации, рендеры, какие-то комментарии по поводу варианта самого парка на территории Королевской горы», — отметил он.

При этом несколько дней назад губернатора Антон Алиханов на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что «сад цветущих деревьев», о котором говорилось ранее, появится «не вместо, а рядом» с Домом Советов. «Что будет на территории ДС, пока не решили, для начала закончим разбор, торопиться не будем с проектами», — написал Алиханов.