Адвокаты Элины Сушкевич обратились в президиум Верховного суда

Адвокаты калининградского медика Элины Сушкевич подали жалобы в президиум Верховного суда. Информация об этом появилась в картотеке ВС РФ. Документы поступили 12 апреля. Как пояснил «Новому Калининграду» в воскресенье, 14 апреля, адвокат Камиль Бабасов, поданные жалобы являются надзорными.



«Не согласившись с решениями нижестоящих судов, а также судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда, мы подготовили с моим коллегой Жуковским жалобы в президиум Верховного суда в порядке надзора на те существенные, как нам видится, нарушения, которые повлияли на исход дела. С приговором и с последующими судебными актами мы не согласны, поэтому мы намерены оспаривать вплоть до председателя Верховного суда, а если потребуется — сходить и в Конституционный суд: у нас есть мнение о недопустимости незаконного воздействия на присяжных заседателей, а также на те нарушения, которые были в процессе суда присяжных в Московском областном суде для правовой определенности по отдельным вопросам», — сказал Бабасов.

На вопрос о том, планируется ли подавать аналогичные жалобы в отношении Елены Белой, он ответил, что не располагает информацией. «В любом случае процесс этот один, и коллеги если придут на процесс, они смогут поддержать либо не поддержать жалобу. Собственно говоря, приговор один, поэтому технически, может быть, это и не требуется», — добавил Камиль Бабасов.

В декабре 2023 года Верховный суд оставил в силе приговор Московского областного суда, согласно которому калининградские медики Елена Белая и Элина Сушкевич должны провести в колонии 9,5 и 9 лет соответственно. Это был второй судебный процесс по делу об убийстве новорожденного, в декабре 2020 года коллегия присяжных в Калининграде Белую и Сушкевич оправдала. Обвинение этот вердикт не устроил, и дело отправили на пересмотр в Москву.