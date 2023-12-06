Адвокаты Белой и Сушкевич намерены обратиться в президиум Верховного суда и Конституционный суд

Адвокаты калининградских медиков Елены Белой и Элины Сушкевич намерены обратится в президиум Верховного суда в порядке надзора. Накануне Верховный суд не поддержал кассационную жалобу на приговор, согласно которому они лишены свободы на 9,5 и 9 лет соответственно. О дальнейших действиях защитников «Новому Калининграду» рассказал адвокат подсудимых Камиль Бабасов.



В случае обращения в президиум Верховного суда проверяется применение норм процессуального права судами, рассматривавшими дело. В данном случае причина обращения — в давлении на присяжных в ходе рассмотрения дела, отметил Бабасов. «Мы планируем идти в президиум Верховного суда в порядке надзора и будем оспаривать, — заявил адвокат, — И в последующем планируем идти в Конституционный суд для того, чтобы понять, насколько конституционно положение статьи 333 уголовно-процессуального кодекса в той части, которая не позволяет председательствующему по делу входить в комнату присяжных и убеждать их в виновности подсудимых. В нашем представлении всё-таки в суде присяжных никто, в том числе председательствующий по делу, не вправе выступать заинтересованным лицом. И насколько это соотносится с положением 62 статьи уголовно-процессуального кодекса, в котором, в случае утраты судом объективности и беспристрастности, он обязан взять самоотвод».

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда, по мнению адвоката, к факту давления на присяжных отнеслась не подобающим образом. «Это установлено в суде, рассказал Камиль Бабасов, — Суд опросил присяжных, просто дал такую оценку, выслушал, написали, что председательствующий по делу — это часть судебного состава и он вполне себе может ходить и общаться с ними. В нашем понимании это всё-таки не так. Ну, пусть разрешит наше непонимание суд конституционный, который даёт оценку такого рода вопросам. Тем более, мы видим, что это становится системой. По делу [бывшего губернатора Хабаровского края Сергея] Фургала то же самое».

В высшую судебную инстанцию по делам, отнесённым к подсудности судов общей юрисдикции адвокаты Белой и Сушкевич планируют обратиться «в обозримом будущем». «Как нам отпишут судебный акт, мы сразу подготовимся, обратимся в президиум, а потом у нас наступит возможность всё-таки пойти в Конституционный суд, — отметил Бабасов, — Всё зависит от того, как нам быстро отпишет Верховный суд судебный акт, и мы поймём хотя бы, что там написано. Пока мы слышали только то, что судебные акты нижестоящих инстанций оставлены в силе».

5 декабря Верховный суд оставил в силе приговор Московского областного суда, согласно которому калининградские медики Елена Белая и Элина Сушкевич должны провести в колонии 9,5 и 9 лет соответственно. Это был второй судебный процесс по делу об убийстве новорожденного, в декабре 2020 года коллегия присяжных в Калининграде Белую и Сушкевич оправдала. Обвинение этот вердикт не устроил, и дело отправили на пересмотр в Москву.